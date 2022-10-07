Тбилиси, 7 октября, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Народный защитник (омбудсмен) Грузии Нино Ломджария, выступая в парламенте, заявила что в 2021 году ситуация с правами человека в стране не улучшилась, сообщает 7 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

«Исходя из остроты и важности вопросов, обсуждаемых в моём отчёте парламенту, конечно, было бы желательно рассмотреть этот отчёт гораздо раньше. Мы представили почти 400-страничный отчёт, который основан на изучении до 5000 заявлений, полученных моим офисом за прошедший год, результатах сотен мониторингов, проведенных в местах лишения свободы, психиатрических учреждениях, воинских частях и других военных ведомствах. Главное, что я хочу сказать вам сегодня, это то, что за прошедший 2021 год ситуация в области прав человека существенно не улучшилась», — заявила омбудсмен.

Напомним, что Народный защитник в соответствии с законом осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод всех лиц, находящихся в пределах территории Грузии и её юрисдикции, со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, публичных учреждений и должностных лиц.