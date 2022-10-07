Порт-о-Пренс, , 20:07 — REGNUM Гаити решило обратиться за военной помощью к международному сообществу на фоне того, как устроенная бандами блокада главного порта страны привела к катастрофической нехватке топлива, сообщает 7 октября Reuters со ссылкой на источники.

Гаити Marcello Casal Jr/ABr

В прошлом месяце коалиция банд блокировала топливный терминал Варро. В результате отсутствия газа и дизельного топлива в стране остановился транспорт, а предприятия и больницы прекратили работу.

Премьер-министр Ариэль Анри ранее уже предлагал попросить о помощи, однако тогда партия «Демократический порядок» (Lòd Demokratik) высказалась против любого внешнего военного вмешательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября власти Гаити объявили о прекращении государственных субсидий на топливо, что спровоцировало резкий рост цен на бензин и дизельное топливо. После в стране вспыхнули беспорядки, которые переросли общенациональный бунт с насилием и грабежами.