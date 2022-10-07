Нижний Новгород, 7 октября, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Власти Нижнего Новгорода подготовили документы, в соответствии с которыми семьям мобилизованных жителей предоставят дополнительные меры поддержки. Об этом сообщили в мэрии столицы Приволжья.

Yarregion.ru Детский сад

В частности, им больше не придётся платить за детские сады, группы продленного дня и посещение тематических кружков.

Также дети мобилизованных нижегородцев будут освобождены от платы за питание в школах.

«Такое решение принял после поручения правительства Нижегородской области о предоставлении возможных мер поддержки семьям, где отцы призваны для защиты интересов страны», — подчеркнул мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.