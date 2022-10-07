Салерно, Италия, 7 октября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. 39-летний экс-нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Франции по футболу Франк Рибери, выступающий за «Салернитану», принял решение о завершении профессиональной карьеры футболиста. Об этом 7 октября сообщает журналист Николо Скира.

(сс) Rufus46 Франк Рибери

По информации источника, футболист планирует расторгнуть контракт с итальянским клубом до конца календарного года. В текущем сезоне Франк Рибери из-за травмы колена принял участие лишь в двух матчах за «Салернитану» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 96 минут.

В течение своей 22-летней карьеры Франк Рибери выступал за «Булонь», «Брест», «Метц», «Галатсарай», «Марсель», мюнхенскую «Баварию» и «Фиорентину».