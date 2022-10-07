Выборг, Ленинградская область, , 20:01 — REGNUM Пограничный сторожевой корабль «Пурга» спущен на воду 7 октября на Выборгском судостроительном заводе (входит в состав АО «Объединённая судостроительная корпорация»). Он сможет нести круглогодичную службу в арктических водах России.

Выборгский судостроительный завод vyborgshipyard.ru

«Основная задача корабля — защита безопасности границ Российской Федерации в арктическом регионе. Он имеет ледовый класс, способен преодолевать лед толщиной до полутора метров», — сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Корабль «Пурга» был заложен в июле 2020 года и строится по проекту петербургского АО «ЦМКБ «Алмаз». Сторожевик будет оснащен современным вооружением, радиоэлектронным и навигационным оборудованием, имеет высокий класс автоматизации и высокий уровень комфорта команды.

Председатель Совета директоров ОСК Георгий Полтавченко на церемонии спуска на воду нового корабля отметил актуальность этого события в нынешней ситуации:

«Как показал недавний акт международного терроризма на газопроводах Северного потока — Запад перешел границы разумного и всеми силами пытается лишить нашу страну стратегических преимуществ. Поэтому такие пограничные корабли, как «Пурга», будет очень нужны нашему флоту для защиты и сбережения российских границ».