Амстердам, , 20:04 — REGNUM Странам Европы надо декриминализовать наркотики, заявила 7 октября мэр Амстердама Фемке Халсема на конгрессе по борьбе с организованной преступностью.

Амстердам, Нидерланды

В конгрессе участвовали представители Бельгии, Германии, Франции, Италии и Испании.

«Регулирование потребление алкоголя и курения показало нам, что контролировать криминальный рынок возможно, одновременно снижая ущерб для здоровья. Честно говоря, я убеждена, что лучший результат для нашего общества может быть достигнут путем декриминализации [наркотиков] и регулирования рынка», — цитирует её слова портал DutchNews.

По мнению Фемке Халсема, криминализация наркоторговли только стимулирует преступный рынок, а война с наркотиками не даёт эффекта.

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