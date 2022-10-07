Манчестер, Великобритания, 7 октября, 2022, 19:47 — ИА Регнум. 24-летний английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком третьего тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23. Об этом 7 октября сообщается на официальном сайте организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марио Манджукич и Маркус Рэшфорд

В матче с «Омонией» из Никосии (2:3) Маркус Рэшфорд отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей, принеся таким образом «красным дьяволам» волевую победу. По информации источника, также на награду претендовали Виссам Бен-Йеддер, Коди Гакпо и Гелор Канга.

В текущем сезоне Маркус Рэшфорд принял участие в семи турах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился тремя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.