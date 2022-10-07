Анна Царькова, 7 октября 2022, 20:19 — REGNUM Сделать Тайвань автономией Китая наподобие Гонконга предложил американский миллиардер Илон Маск.
Маск указал на то, что мала вероятность того, что этот вариант устроит всех, он также заявил о необходимости решать проблему Тайваня.
«Мне кажется, вполне вероятно, что они (Китай и Тайвань — А. Ц.) смогут заключить соглашение с ещё более мягкими условиями, чем в случае Гонконга», — отметил он.
Заявление Маска обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что американский миллиардер в последнее время заметно «разошелся». Встречались и те, кто добавил, что американские элиты могут не простить миллиардеру таких «выходок». В целом многие усмотрели в словах Маска повод для сарказма, дескать, он является «российскими агентом».
«Засланный казачок оказался», — иронизирует A. U.
«Он понял, что троллить — это весело!..» — пишет один из участников обсуждения.
«Осталось ему сказать, что Косово — это Сербия», — комментирует Лёша.
«Он маркетолог… Основные клиенты против США… Вот он для них и выступает», — выдвинул свою версию Victor N.
«Так этого Маска уже объявили агентом Кремля», — смеется Светлана.
«Мужик просто развлекается…» — иронизирует Надежда Л.
«Да Маск нарывается…» — с юмором отреагировал Андрей Е.
«Скоро агента Максимку забанят в Твиттере», — шутит Анжелика.
«Все равно не забудем, он обеспечивает связью наших врагов…» — напомнила Ольга.
«Илон бизнесмен, а хороший бизнесмен имеет хорошую чуйку, вот вовремя и меняет сторону», — написал Турал Ш.
«Маск переобувается, потому что сейчас поддерживает республиканцев, а они осуждают всё, что одобряют демократы», — пишет А.
«Да он посмотрел на Эдварда Сноудена, да и подумал, а чем не вариант? На Марс не дадут сдриснуть, а в Москву вполне рабочий вариант, когда совсем припечет», — с сарказмом добавил Dan S.
«Ой, не простит ему это закулиса…» — считает Роман.
«Ещё никогда русский разведчик Илон Маск, он же полковник Максим Исаев, не был так близок к провалу…» — пошутил Вадим.
«Мне кажется или он их по-жёсткому троллит?» — смеется Олеся Б.
«Подозрение, что Илон Маск в президенты собрался!» — добавила Marina L.
«Маск не родился в США и по конституции президентом стать не может. Это тем, кто пишет, что его в президенты готовят», — написал Arcvest.
«Маск — наш агент», — смеется Ми Н.
«Маск решил миротворцем заделаться? Сейчас ему элиты американские быстро объяснят, как не надо делать…» — подытожил Алексей.