7 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что американский миллиардер Илон Маск предложил сделать Тайвань автономией Китая наподобие Гонконга.

Анна Царькова, , 20:19 — REGNUM Сделать Тайвань автономией Китая наподобие Гонконга предложил американский миллиардер Илон Маск.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Маск указал на то, что мала вероятность того, что этот вариант устроит всех, он также заявил о необходимости решать проблему Тайваня.

«Мне кажется, вполне вероятно, что они (Китай и Тайвань — А. Ц.) смогут заключить соглашение с ещё более мягкими условиями, чем в случае Гонконга», — отметил он.

Заявление Маска обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что американский миллиардер в последнее время заметно «разошелся». Встречались и те, кто добавил, что американские элиты могут не простить миллиардеру таких «выходок». В целом многие усмотрели в словах Маска повод для сарказма, дескать, он является «российскими агентом».

«Засланный казачок оказался», — иронизирует A. U.

«Он понял, что троллить — это весело!..» — пишет один из участников обсуждения.

«Осталось ему сказать, что Косово — это Сербия», — комментирует Лёша.

«Он маркетолог… Основные клиенты против США… Вот он для них и выступает», — выдвинул свою версию Victor N.

«Так этого Маска уже объявили агентом Кремля», — смеется Светлана.

«Мужик просто развлекается…» — иронизирует Надежда Л.

«Да Маск нарывается…» — с юмором отреагировал Андрей Е.

«Скоро агента Максимку забанят в Твиттере», — шутит Анжелика.

«Все равно не забудем, он обеспечивает связью наших врагов…» — напомнила Ольга.

«Илон бизнесмен, а хороший бизнесмен имеет хорошую чуйку, вот вовремя и меняет сторону», — написал Турал Ш.

Илон Маск Ministério Das Comunicações

«Маск переобувается, потому что сейчас поддерживает республиканцев, а они осуждают всё, что одобряют демократы», — пишет А.

«Да он посмотрел на Эдварда Сноудена, да и подумал, а чем не вариант? На Марс не дадут сдриснуть, а в Москву вполне рабочий вариант, когда совсем припечет», — с сарказмом добавил Dan S.

«Ой, не простит ему это закулиса…» — считает Роман.

«Ещё никогда русский разведчик Илон Маск, он же полковник Максим Исаев, не был так близок к провалу…» — пошутил Вадим.

«Мне кажется или он их по-жёсткому троллит?» — смеется Олеся Б.

«Подозрение, что Илон Маск в президенты собрался!» — добавила Marina L.

«Маск не родился в США и по конституции президентом стать не может. Это тем, кто пишет, что его в президенты готовят», — написал Arcvest.

«Маск — наш агент», — смеется Ми Н.

«Маск решил миротворцем заделаться? Сейчас ему элиты американские быстро объяснят, как не надо делать…» — подытожил Алексей.