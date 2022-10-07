Донецк, 7 октября, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского режима обстреляли Донецк и Горловку из тяжёлых гаубиц и миномётов вечером 7 октября, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

По данным представительства, боевики ВСУ выпустили 21 снаряд 152-мм и 120-мм калибра.

Посёлок шахты имени Гагарина в Горловке был обстрелян с направления посёлка Ленинское. По нему было выпущено восемь 120-мм мин.

По Кировскому району Донецка с направления Красногоровки боевики выпустили пять 152-мм снарядов. Куйбышевский район Донецка был обстрелян с направления посёлка Нетайлово тремя снарядами 152-мм калибра.

Последствия обстрелов и наличие пострадавших уточняется.