Салехард, , 19:35 — REGNUM На Ямале в Коми-деревне, которая расположена около Лабытнанги, появится этнографический парк с краеведческим музеем. Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Проект этнографической деревни возле Лабытнанги Пресс-служба губернатора ЯНАО

«На стойбище оленеводов на протоке Выл-Посл, началась история города. Историю нужно помнить, а такие места — возрождать. Сделаем здесь этнографический парк с краеведческим музеем, ремесленными мастерскими, детскими площадками и зоной отдыха», — отметил Дмитрий Артюхов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Ямала и корпорация «Туризм. РФ» 7 сентября 2022 года подписали соглашение о сотрудничестве. В 2026 году планируется к открытию горнолыжный комплекс на Полярном Урале. В него войдут почти 20 километров трасс, две гостиницы — трёхзвездочная и четырёхзвездочная, оздоровительный центр.

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