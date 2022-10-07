Салехард, 7 октября, 2022, 19:35 — ИА Регнум. На Ямале в Коми-деревне, которая расположена около Лабытнанги, появится этнографический парк с краеведческим музеем. Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Проект этнографической деревни возле Лабытнанги

«На стойбище оленеводов на протоке Выл-Посл, началась история города. Историю нужно помнить, а такие места — возрождать. Сделаем здесь этнографический парк с краеведческим музеем, ремесленными мастерскими, детскими площадками и зоной отдыха», — отметил Дмитрий Артюхов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Ямала и корпорация «Туризм. РФ» 7 сентября 2022 года подписали соглашение о сотрудничестве. В 2026 году планируется к открытию горнолыжный комплекс на Полярном Урале. В него войдут почти 20 километров трасс, две гостиницы — трёхзвездочная и четырёхзвездочная, оздоровительный центр.