Москва, 7 октября, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Случающиеся разногласия в ходе обсуждения разных вопросов в российским руководстве — это часть рабочего процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков газете The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Бывают разногласия по поводу таких моментов. Некоторые думают, что нам следует действовать по-другому, — сказал Песков. — Но это всё – часть обычного рабочего процесса».

Так Песков отреагировал на одну из публикаций вышеуказанной газеты о разногласиях, которые, по данным американской разведки, имеются у президента России и его советников по вопросу спецоперации ВС РФ на территории б. УССР