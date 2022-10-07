Париж, 7 октября, 2022, 19:32 — ИА Регнум. 23-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе с заработком в 131,2 миллион евро в год признан самым высокооплачиваемым игроком мира. Об этом 7 октября сообщает издание Forbes.

Fifa.com Килиан Мбаппе

По информации источника, вторую строчку в рейтинге занял одноклубник Мбаппе Лионель Месси (123 миллиона евро в год). На третьей позиции расположился форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (102,5 миллиона евро).

В десятку самых высокооплачиваемых футболистов мира также включены Неймар («ПСЖ»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Барселона»), Эден Азар («Реал»), Андрес Иньеста («Виссел Кобе») и Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 11-ти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился 11-ю забитыми мячами и получил одну желтую карточку.