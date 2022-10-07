Нижний Новгород, , 19:31 — REGNUM Власти Нижнего Новгорода отменили массовые новогодние праздничные мероприятия в связи с проведением частичной мобилизации. Об этом пишет мэр города Юрий Шалабаев в своём телеграмм-канале.

Нижний Новгород

По словам градоначальника, в последнее время к нему часто обращаются местные жители с вопросом о том, планируются ли массовые гуляния, салюты и концерты в новогодние праздники.

«Отвечаю, что не планируются. Изначально такие планы были, сейчас их нет. Это не отменяет того, что будут ёлки для детей, праздничные мероприятия в школах; мы все это сохраним. Но массовых гуляний, фейерверков и концертов не будет», — подчеркнул глава муниципалитета.

Юрий Шалабаев пояснил, что сэкономленные на массовых новогодних мероприятиях деньги будут направлены на обеспечение льгот семьям мобилизованных.