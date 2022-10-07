Екатеринбург, , 19:27 — REGNUM 7 октября футбольный клуб «Урал» в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 одержал минимальную победу над подмосковными «Химками». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1.

Команда Урал Алексей Колчин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе хозяев отметились 26-летний российский нападающий Алексей Каштанов (5’) и сербский хавбек Лазарь Ранджелович (63’). Единственный гол «Химок» на 90+2-й минуте забил Илья Кухарчук. Желтые карточки получили Александр Филин и Денис Глушаков.

Составы команд:

«Урал»: Помазун, Гогличидзе (Быковский, 46’), Эммерсон, Бевеев, Филипенко (Герасимов, 78’), Сиссе, Юшин (Гаджимуратов, 68’), Ранджелович (Влут, 67’), Газинский, Мишкич, Каштанов.

«Химки»: Лантратов, Идову (Главчич, 64’), Черный, Филин, Боженов (Волков, 21’), Глушаков (Куцхарчук, 74’), Зуев, Магомедов, Гулиев, Руденко (Ломовицкий, 64’), Долгов (Гбане, 74’).

«Урал», одержав третью победу в сезоне и набрав десять очков, поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с восемью очками опустилась на предпоследнюю 15-ю строчку.