Екатеринбург, , 19:21 — REGNUM 7 октября в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» футбольный клуб «Урал» в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с подмосковными «Химками». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Команда Урал Алексей Колчин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Урал»: Илья Помазун, Лео Гогличидзе, Эммерсон, Мингиян Бевеев, Егор Филипенко, Ибраима Сиссе, Александр Юшин, Лазарь Ранджелович, Юрий Газинский, Даниэль Мишкич, Алексей Каштанов.

«Химки»: Илья Лантратов, Брайан Идову, Арутр Черный, Александр Филин, Кирилл Боженов, Александр Зуев, Бутта Магомедов, Аяз Гулиев, Александр Руденко, Александр Долгов.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистенты главного судьи — Валентин Мурашов и Владимир Миневич.