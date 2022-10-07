«Урал» и «Химки» объявили составы на матч чемпионата России
Екатеринбург, 7 октября, 2022, 19:21 — ИА Регнум. 7 октября в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» футбольный клуб «Урал» в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с подмосковными «Химками». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Урал»: Илья Помазун, Лео Гогличидзе, Эммерсон, Мингиян Бевеев, Егор Филипенко, Ибраима Сиссе, Александр Юшин, Лазарь Ранджелович, Юрий Газинский, Даниэль Мишкич, Алексей Каштанов.
«Химки»: Илья Лантратов, Брайан Идову, Арутр Черный, Александр Филин, Кирилл Боженов, Александр Зуев, Бутта Магомедов, Аяз Гулиев, Александр Руденко, Александр Долгов.
На матч назначена бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистенты главного судьи — Валентин Мурашов и Владимир Миневич.