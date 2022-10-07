Париж, 7 октября, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Евросоюз создаст фонд, позволяющий Киеву осуществлять прямые закупки оружия в европейских странах, заявил 7 октября французский президент Эммануэль Макрон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По его словам, объём этого фонда будет составлять не менее €100 млн.

При этом Макрон заявил, что Франция не желает новой мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция поставляет киевскому режиму 155-мм артиллерийские системы, из которых практически ежедневно обстреливаются жилые города Донбасса, юга России, в том числе территория крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.