Москва, 7 октября 2022, 19:27 — REGNUM Во время проведения специальной военной операции проявились определённые проблемы, в том числе и в военной логистике. Нам нужно помогать армии делать ее работу максимально эффективно. Такое мнение в интервью ИА REGNUM высказал генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов.
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По словам эксперта, можно задействовать схему по доставке засекреченных грузов, которая уже используется.
«Схема очень грубо может выглядеть так: командир передает закодированную заявку условному менеджеру, который передает ее перевозчику, который едет на склад. Водитель получает опечатанный груз, расписывается в получении и едет. Перевозчик при этом расшифровывает только место погрузки и конечную точку доставки. Он не знает что он везет и не знает получателя груза. Командир, получающий груз будет знать, что он заказал и когда к нему придет доставка. Отправитель будет знать, какая машина к нему приедет», — пояснил собеседник.
Безбородов отметил, что «это сделать не сложно, и секретность при этом не нарушается».
«Распределенная логистика при правильном кодировании формирует такое количество транзакций, что никто не сможет получить информацию о конечной точке, о составе груза и так далее. Получить полные данные даже по одному грузу и по одному маршруту невозможно. А если таких маршрутов сотни? Отследить, взломать, сопоставить и навредить с помощью информации при таком варианте доставки нам не смогут», — подчеркнул он.
Эксперт отметил, что этот способ называется «шифрование со скрытым кодом», и у него есть свои положительные нюансы.
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