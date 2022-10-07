Москва, 7 октября, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Во время проведения специальной военной операции проявились определённые проблемы, в том числе и в военной логистике. Нам нужно помогать армии делать ее работу максимально эффективно. Такое мнение в интервью ИА REGNUM высказал генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов.

Фото: МАЗ Новая модель грузовика МАЗ

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По словам эксперта, можно задействовать схему по доставке засекреченных грузов, которая уже используется.

«Схема очень грубо может выглядеть так: командир передает закодированную заявку условному менеджеру, который передает ее перевозчику, который едет на склад. Водитель получает опечатанный груз, расписывается в получении и едет. Перевозчик при этом расшифровывает только место погрузки и конечную точку доставки. Он не знает что он везет и не знает получателя груза. Командир, получающий груз будет знать, что он заказал и когда к нему придет доставка. Отправитель будет знать, какая машина к нему приедет», — пояснил собеседник.

Безбородов отметил, что «это сделать не сложно, и секретность при этом не нарушается».

«Распределенная логистика при правильном кодировании формирует такое количество транзакций, что никто не сможет получить информацию о конечной точке, о составе груза и так далее. Получить полные данные даже по одному грузу и по одному маршруту невозможно. А если таких маршрутов сотни? Отследить, взломать, сопоставить и навредить с помощью информации при таком варианте доставки нам не смогут», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что этот способ называется «шифрование со скрытым кодом», и у него есть свои положительные нюансы.

Алексей Безбородов «Информация о перевозках может быть засвечена в процессе доставки — третья сторона может получить номер машины перевозчика и даже маршрут, по которому он едет в данный момент. В этом нет ничего страшного. Сложить пазл воедино — кто, откуда, что и для чего доставляет — сможет только конечный получатель, и то не всегда. То есть, повторюсь, отправитель не знает куда едет груз, получатель не знает откуда, перевозчик не знает, что едет и кому он везет. При правильном подходе к шифрованию трех контрольных точек обычными четырехзначными кодами, условно говоря, как по смс, выявить полностью всю цепочку невозможно».

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