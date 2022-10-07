Нью-Йорк, США, 7 октября, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Мэр Нью-Йорка, США, Эрик Адамс ввел 7 октября чрезвычайное положение в связи с потоком мигрантов из Латинской Америки, переселяющихся в город из приграничных штатов, сообщает Reuters.

nycmayorsoffice Эрик Адамс

Наплыв нелегальных мигрантов перегрузил городскую систему приютов для бездомных, в результате чего многие оказались на улицах. В рамках чрезвычайного положения власти города получат $1 миллиард, чтобы справиться с наплывом просителей убежища.

Напомним, с апреля в Нью-Йорк прибыло более 17 тысяч нелегалов. В сентябре темпы ускорились и в один из крупнейших городов США начали прибывать по пять или шесть автобусов с мигрантами каждый день. Накануне, 6 октября, в город въехало девять автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Техаса Тед Круз ранее представил законопроект об «остановке всплеска небезопасных лагерей на Рио-Гранде», который предусматривает перенос центров для нелегальных иммигрантов туда, где «демократическая элита устраивает свои коктейльные вечеринки». Круз обвинил президента США Джо Байдена и его администрацию в том, что они «добровольно сдали южную границу опасным преступным картелям», не подумав о приграничных общинах Южного Техаса, таких как МакАллен и Дель Рио, которые испытывают на себе основную тяжесть миграционного кризиса.