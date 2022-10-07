Прага, , 19:21 — REGNUM Только «в общих чертах» удалось договориться на саммите странам ЕС по дальнейшим мерам в энергетической сфере, сообщил 7 октября журналистам чешский премьер-министр Пётр Фиала.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала President Of Ukraine

Он рассказал, в каком контексте обсуждался вопрос энергетики — в необходимости снизить взаимодействие с Россией, «избавиться от зависимости».

Пётр Фиала «В общих чертах мы достигли договорённости об обсуждаемых мерах в сфере энергетики».

Чешский чиновник пояснил, что обсуждался вопрос о том, что цены на электроэнергию не должны напрямую находиться в зависимости от цен на газ. Эту проблему европейцы ещё будут обсуждать.

Напомним, ряд стран ЕС продвигает инициативу ввести потолок цен на российский газ. При этом встаёт вопрос о ценах на электроэнергию. Проблема в том, что может создаться дефицит газа, а значит, электроэнергия ещё подорожает в ЕС.

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