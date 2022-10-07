Мартвили, Грузия, 7 октября, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Депутат сакребуло (муниципального собрания) Мартвильского района и лидер местной организации оппозиционного «Единого национального движения» Заал Горозия привлечён к суду по обвинению в семейном насилии, сообщает 7 октября грузинский телеканал «Рустави 2».

Feans Насилие

Горозия подозревается в избиении своей жены. Прокуратура в качестве меры пресечения потребовала тюремного заключения. Однако суд принял решение отпустить депутата под залог в 7000 лари ($2500).

Горозия был арестован два дня назад. Виновным он себя не признаёт и считает, что стал жертвой «политического сценария». В настоящее время ему запрещено приближаться к жене и даже связываться с ней.