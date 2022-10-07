Москва, 7 октября, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Для скорейшего выполнения задач специальной военной операции необходимо повысить эффективность логистики и снабжения российских подразделений. Для этого необходимо привлечь частных перевозчиков. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов.

Грузовик

Эксперт отметил, что задачи МО России по налаживанию логистики «никто с них не снимает». Это их задача, их обязанность и их полномочия.

«В рамках исполнения цели по налаживанию военной логистики они обязаны искать лучшие варианты решения. Если у них нет мобильных, оперативных способов доставки запчастей, вооружения, боеприпасов на передовую — это означает, что они что-то не решили в спокойное время и сейчас должны действовать оперативно. Быстро решить задачу можно только с привлечением сторонних частных компаний, у которых есть свой автопарк, сотрудники и квалификация перевозить какие угодно грузы в каких угодно направлениях», — отметил он.

По словам Безбородова, на близкие расстояния это может делать «СДЭК», на дальние — «Деловые линии».

«Оперативная срочная доставка, о которой я говорю, будет полностью засекречена. Шпионы не смогут получить информацию, чтобы навредить нам», — сказал собеседник.

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