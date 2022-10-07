Прага, 7 октября, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Макрофинансовая помощь обещана Киеву Европейским союзом. Об этом сообщила 7 октября журналистам председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. И это — не считая военной помощи, которую оказывают страны ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вклад

Урсула фон дер Ляйен «В ближайшие дни [Киеву] будет выделено ещё два миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи».

Напомним, страны Запада на фоне проводимой Россией спецоперацией на территории б. УССР усиленно снабжают Киев оружием и другой «помощью».