Астрахань, , 18:53 — REGNUM В акватории Каспийского моря недалеко от Астрахани произошло столкновение двух маломерных судов, сообщает 7 октября региональное управление МЧС.

Каспийское море Funtema.ru

На данный момент известно о гибели одного человека.

«7 октября в 17:20 (16:20 мск) в оперативную дежурную смену главного управления поступило сообщение о столкновение двух маломерных судов в Икрянинском районе, раскатная часть Каспийского моря, район 11-й огневки. В результате столкновения есть пострадавшие», — указано в исходном сообщении.

Позднее выяснилось, что один из судоводителей, 22-летний мужчина, скончался от полученных при столкновении травм. Второй судоводитель не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники госинспекции маломерных судов, линейного отдела МВД на транспорте, медики скорой помощи.

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