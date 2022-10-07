Астрахань, 7 октября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. В акватории Каспийского моря, недалеко от Астрахани, произошло столкновение двух маломерных судов, сообщает 7 октября региональное управление МЧС.

Funtema.ru Каспийское море

На данный момент известно о гибели одного человека.

«7 октября в 17:20 (16:20 мск) в оперативную дежурную смену главного управления поступило сообщение о столкновение двух маломерных судов в Икрянинском районе, раскатная часть Каспийского моря, район 11-й огневки. В результате столкновения есть пострадавшие», — указано в исходном сообщении.

Позднее выяснилось, что один из судоводителей, 22-летний мужчина, скончался от полученных при столкновении травм. Второй судоводитель не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники госинспекции маломерных судов, линейного отдела МВД на транспорте, медики скорой помощи.