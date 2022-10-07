Тбилиси, , 20:43 — REGNUM Георгий Шарвашидзе, ректор Тбилисского государственного университета, подал заявление об отставке, сообщает 7 октября грузинский телеканал «Формула».

Тбилисский государственный университет rugbyxm

Шарвашидзе, 29-й по счёту руководитель университета, был назначен ректором в 2016 году и был избран на второй срок в 2020 году. Предполагалось, что он будет находиться на этой должности до 2024 года, поэтому он досрочно покидает пост ректора.

По словам Шарвашидзе, он принял решение о своей отставке уже давно. Шаршавидзе выразил уверенность в том, что университет «продолжит двигаться по европейскому пути развития». Ректор сказал, что он гордится тем, что он входит в число 300 000 выпускников университета и выразил уверенность, что он и дальше будет связан с ТГУ.

Напомним, что открытый в 1918 году Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили является самым крупным и престижным высшим учебным заведением Грузии.