Ульяновск, , 18:57 — REGNUM Детская футбольная академия «Динамо» имени Льва Яшина открылась в Ульяновской области. Она стала первой в Поволжье и пятой в России, сообщил 7 октября губернатор Алексей Русских.

Открытие футбольной академии в Ульяновской области t. me/Russkih_Aleksey

По словам главы Ульяновской области, контролировать деятельность академии будут представители футбольного клуба «Динамо». Подтвердил эти намерения посетивший регион гендиректор клуба Павел Пивоваров.

Более 250 детей смогут бесплатно заниматься в академии под руководством опытных тренеров. Количество детей в дальнейшем рассчитывают увеличить, подчеркнул Русских.

Как сообщало ИА REGNUM, около 1,2 млрд рублей выделяет ежегодно Российский футбольный союз на систему Юношеской футбольной лиги.

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