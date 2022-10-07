В Ульяновской области открыли детскую футбольную академию
Ульяновск, 7 октября, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Детская футбольная академия «Динамо» имени Льва Яшина открылась в Ульяновской области. Она стала первой в Поволжье и пятой в России, сообщил 7 октября губернатор Алексей Русских.
По словам главы Ульяновской области, контролировать деятельность академии будут представители футбольного клуба «Динамо». Подтвердил эти намерения посетивший регион гендиректор клуба Павел Пивоваров.
Более 250 детей смогут бесплатно заниматься в академии под руководством опытных тренеров. Количество детей в дальнейшем рассчитывают увеличить, подчеркнул Русских.
Как сообщало ИА REGNUM, около 1,2 млрд рублей выделяет ежегодно Российский футбольный союз на систему Юношеской футбольной лиги.
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