Москва, , 18:42 — REGNUM Решение инициированные ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки изменят прогнозные планы и ожидания, которые учитывались при работе над проектом федерального бюджета на 2023–2025 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

Владимир Гутенев

Депутат отметил, что новый проект бюджета более напряженный, чем в прошлые годы.

«Во-первых, он дефицитный, но основная особенность в нынешнем году — это очень чёткая приоритизация. Во-вторых, выделены наиболее значимые отрасли, поставлены амбициозные задачи, которые должны кардинально изменить конкурентоспособность российской промышленности, прежде всего её высокотехнологичной части, а также обеспечить решение задач национальной безопасности», — сказал Гутенёв по итогам заседания комитета, на котором обсуждался указанный проект.

По его словам, значительное увеличение предусмотрено в авиастроении, электронной компонентной базе и почти на 20% увеличение произошло в космической программе.

«С учётом того, что были очень серьёзно пересмотрены приоритеты и проведена оптимизация статей затрат, можно сказать, что Министерство финансов очень хорошо в этом цикле поработало. В проекте заключения нашего комитета по бюджету замечания носят очень локальный характер. Это говорит о том, что наша позиция с руководством Минпромторга, Минфина чрезвычайно близка, и бюджет, несмотря на свою напряжённость, предполагает достаточно большую эластичность», — добавил он.

Гутенёв пояснил, что при формировании бюджета учитывался прогнозный план Минэкономразвития РФ, в котором предполагалось постепенное снижение стоимости нефти, с одной стороны, с другой стороны допускалось увеличение дисконтов.

«Но наша современная жизнь очень динамична, поэтому недавние события, инициированные ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, однозначно изменят те прогнозные планы и те ожидания, которые были у нас, и я не исключаю значительного роста бюджетных доходов», — отметил глава комитета Госдумы.

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