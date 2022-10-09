Москва, 10 октября, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Пакет проектов постановлений об амнистии в отношении лиц, совершивших преступления в сфере предпринимательской деятельности, внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается освободить от отбывания наказания лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности или впервые осужденных за преступления в сфере предпринимательской деятельности, и прекратить уголовные дела в отношении таких лиц, находящиеся в производстве органов дознания, предварительного следствия и судов.

Речь идет о наказании по таким преступлениям, как «Мошенничество», в частности, в сфере кредитования и использования электронных средств платежа, «Незаконное предпринимательство», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», «Незаконное получение кредита», «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (услуг)», «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга», «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации», а также преступлений, связанных с банкротством, уплатой страховых взносов.

Авторы обратили внимание на то, что обязательным условием для применения амнистии является выполнение подозреваемыми и обвиняемыми обязательств по возврату имущества или возмещению убытков потерпевшим. Это условие касается как лиц, уголовные дела в отношении которых находятся в стадии судебного рассмотрения или предварительного расследования, так и лиц, приговоры в отношении которых вступили в законную силу.

Под действие амнистии подпадают не только заключенные, но и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, условно осужденные, лица, наказание которым отсрочено, и условно-досрочно освобожденные.

«По нашему мнению, амнистирование «экономических сидельцев», осуждённых впервые и не по «тяжëлым» статьям (таким как мошенничество, финансовые пирамиды и тому подобное), — это как раз те 100−150 тыс. оступившихся, кто способен, развернув собственные таланты в нужное стране русло, закрыть внушительную брешь в трудовых ресурсах. Те самые потенциальные «Кулибины», — отметил ранее Нилов.

Читайте также: Решетников поддержал идею экономической амнистии

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о поддержке амнистии, но обратил внимание на то, что, «как всегда, дьявол в мелочах», и заверил в готовности подключиться к проработке решений.