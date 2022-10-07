Киев, , 19:44 — REGNUM Владимир Зеленский поломал своим призывом информационный антироссийский нарратив. Об этом 7 октября на пресс-конференции в Москве заявил программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Зеленский допустил ошибку. Информационная политика в отношении России строилась на том, что её образ выстраивался как образ страны-агрессора, угрожающего либо разрушением Запорожской АЭС, либо тактическим ядерным оружием. Зеленский этот нарратив испортил», — заявил эксперт.

По мнению политолога, у Москвы теперь есть веский повод заявить Западу о том, что его, Запада, союзник — киевский режим — призывает развязать ядерную войну, в которой не будет победителей.

«Применение даже тактического ядерного оружия [против России — ИА REGNUM] чревато неконтролируемой эскалацией», — заключил Тимофеев.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский призвал НАТО нанести по РФ превентивный ядерный удар.