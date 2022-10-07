Выборг, Ленинградская область, 7 октября, 2022, 20:21 — ИА Регнум. На Выборгском судостроительном заводе состоялся торжественный спуск на воду пограничного сторожевого корабля ледового класса проекта 23 550 «Пурга». Это первый крупнотоннажный корабль ледового класса, построенный именно для береговой охраны, для нужд пограничной службы ФСБ России. Об этом сегодня, 7 октября, сообщил в своём Telegram-канале Георгий Полтавченко, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации.

Vyborgshipyard.ru Выборгский судостроительный завод

«Пурга корабль универсальный. Хорошо оснащён технически. Надёжно упакован и средствами защиты, и нападения. Это зубастый ледокольный корабль с широкими возможностями, с собственным вертолётным парком. Он может решать любые задачи по охране государственной границы, патрулированию, осуществлять досмотр грузов и морского транспорта, в случае необходимости проводить и поисково-спасательные операции. А его высокий ледовый класс позволяет делать это без оглядки на ледовую обстановку», — сказал Полтавченко.

Как сообщало ИА REGNUM, начало ходовых испытаний атомного ледокола «Урал» проекта 22 220 запланирован на 11 октября 2022 года.

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