Вашингтон, 7 октября, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Американские политики раскритиковали планы президента США Джо Байдена летом посетить Саудовскую Аравию вследствие решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, сообщает 7 октября Washington Post.

(сс) D. Myles Cullen. defense.gov Джо Байден

Отмечается, что члены администрации Байдена усомнились, что визит президента будет плодотворным, так как Саудовская Аравия поддержала решение ОПЕК+ сократить объёмы добычи на 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября текущего года.

«Теперь эта поездка вызывает горячие споры внутри администрации. Многие теперь уверены, что это ошибка», — рассказал газете один из источников.

Напомним, некоторые чиновники также расценили намерения ОПЕК+ как прямое оскорбление президента США. По их мнению, подобные планы наносят прямой ущерб Демократической партии в преддверии промежуточных выборов, потому что это провоцирует рост цен на газ.