Баткен, Киргизия, , 18:30 — REGNUM В Баткенской области Киргизии сегодня, 7 октября, стартовал российско-киргизский инвестиционный форум, организованный Российско-Киргизским фондом развития.

Инвестиции

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Для участия в мероприятии в республику прилетели представители руководства нескольких регионов России и российских компаний, работающих в сферах энергетики, сельского хозяйства, логистики, промышленности и торговли.

«Мы приехали не только посмотреть, что делается фондом, но и привезли большую делегацию, чтобы они тоже все увидели и подключились к работе. Это взаимовыгодное сотрудничество и развитие связей», — заявил начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.

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