Таллин, 7 октября, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Министерство обороны Эстонии готовится передать Киеву новый пакет военной помощи, заявил 7 октября эстонский министр обороны Ханно Певкур.

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По его словам, пакет помощи киевским нацистам будет включать в себя артиллерийские и противотанковые боеприпасы, бронежилеты и зимнее обмундирование.

«Помогая [киевскому режиму], мы исходим из того, что и наша собственная обороноспособность должна быть постоянно обеспечена. В первую очередь мы планируем вместо отправляемой [туда] техники в ближайшее время получить новую», — заявил Певкур.

Он также заявил, что отправленные Киеву бронежилеты и вооружение в течение трёх-пяти месяцев будут заменены на более новые.

Кроме того, Эстония готовит программу обучения новых боевиков для ВСУ.