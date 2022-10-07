Вашингтон, 7 октября, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Многие западные СМИ пишут о том, что из-за специальной военной операции Китай теряет терпение и может отвернуться от России, однако это не так. Об этом говорится в опубликованной сегодня, 7 октября, на сайте американского информационного агентства The Epoch Times статье.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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Автор статьи Джон Мак Глионн отмечает, что из 4 млн человек, проживающих в Арктике, примерно 2,5 миллиона — это русские.

«Хотя регион официально не контролируется ни одной страной, неофициально он контролируется Россией», — пишет Глионн.

Одной из причин, по мнению автора, почему Китай не отвернётся от России, являются огромные залежи ценных минеральных ресурсов на территории Крайнего Севера.

«Арктика обладает обширными залежами ценных минеральных ресурсов, включая фосфаты, бокситы, алмазы, железную руду и золото. В настоящее время мир испытывает нехватку бокситов, важнейшего сырья, используемого в производстве цемента, стали и нефти. В регионе также имеются огромные залежи серебра, меди и цинка», — объяснил автор статьи, намекая на то, что в Пекине отчаянно хотят контролировать мировые запасы редкоземельных элементов.

Автор приводит в пример результаты нового исследования американского аналитического центра Rand Corporation, где указывается, что сотрудничество России и Китая имеет явные преимущества.

«Судоходство составляет более 90% международных торговых перевозок Китая, а открытие арктических маршрутов снизит расходы на морские перевозки, а также риски на других транспортных маршрутах, уменьшит дефицит энергии в Поднебесной и сделает Пекин центром транспортировки арктической энергии в мир», — заявляют в Rand Corporation.

Джон Мак Глионн считает, что только самые глупые поверят в историю о том, что «Китай отвернётся», особенно сейчас, когда Россия занята тем, что вкладывает большие суммы денег в то, чтобы сделать полярный регион более доступным и прибыльным. Он также утверждает, что строительством крупных добывающих компаний в Арктической зоне России Москва закрепила свою власть над Крайним Севером.

«Сейчас, когда Россия нуждается в союзниках больше, чем когда-либо, и, возможно, готова предоставить Китаю беспрепятственный доступ к Арктике, есть основания полагать, что Пекин и Москва станут еще ближе», — подвёл итог Глионн.

Как сообщалоИА REGNUM, военное сотрудничество между Китаем и Россией направлено на совместное поддержание регионального мира и стабильности, в то время как «шумиха» вокруг теории «китайской угрозы» является не более чем спекуляцией.

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