Бишкек, , 18:24 — REGNUM В Баткенской области состоялась церемония закладки капсулы под строительство первого в Киргизии завода по производству автоклавного газобетона. Об этом сообщили в Российско-Киргизском фонде развития.

Флаг Киргизии

Мощность предприятия составит 160 тысяч кубических метров продукции в год. Будущим работникам завода обещают зарплаты не менее 40 тысяч сомов (29,9 тысячи рублей) в месяц.

Отмечается, что строительство газобетонного завода позволит уменьшить отток трудоспособного населения за рубеж в поисках работы, улучшить инфраструктуру региона и увеличить поступления в бюджет.

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Компания, реализующая проект, обещает направлять 5% прибыли на социальное развитие Баткенской области — модернизацию объектов здравоохранения, строительство детских домов и спортзалов и благоустройство территории.

«Это не просто очередной проект Фонда, а крупнейший инвестиционный проект в Баткенской области. Сегодня мы закладываем основу для импортозамещения стройматериалов», — подчеркнул председатель правления РКФР Артём Новиков.

Напомним, что ранее Российско-Киргизский фонд развития поддержал ряд других проектов по импортозамещению. В частности, строительство двух сахарных заводов, благодаря чему Киргизия теперь обеспечивает себя сахаром почти на 100%. Также фонд поддержал крупный проект по производству мяса птицы.

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