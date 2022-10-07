Женева, Швейцария, 7 октября, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Специальная должность может быть создана в Совете по правам человека ООН для отслеживания нарушений в России, сообщает 7 октября Reuters.

(сс) Ludovic Courtès Зал заседаний Совета ООН по правам человека

Инициаторы заявили, что в России якобы имеют место «репрессии и насилие», «атмосфера страха», трудно, почти невозможно работать правозащитникам.

По этому вопросу в СПЧ ООН прошло голосование: «за» были 17 участников, «против» — шесть и 24 — воздержались. Представитель РФ при СПЧ ООН Геннадий Гатилов осудил эту антироссийскую инициативу.