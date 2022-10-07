Киев, , 19:16 — REGNUM Делая резкие заявления, Владимир Зеленский забывается и будет одернут. Об этом 7 октября заявил на пресс-конференции в Москве заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Американские эксперты уже дезавуируют призыв Зеленского к НАТО нанести по России превентивный ядерный удар», — заявил Белов.

Политолог выразил уверенность в том, что этот вопрос будет урегулирован на переговорах между Москвой и Вашингтоном, и стороны придут к консенсусу.

«Зеленский просто зарвался, и его будут ставить на место», — заключил эксперт.

Напомним, что ранее, выступая перед парламентом Австралии, Владимир Зеленский призвал военно-политический блок НАТО нанести по России превентивный ядерный удар.