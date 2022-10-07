Рыбно-Слободской район, Татарстан, 7 октября, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В реке Кама Рыбно-Слободского района Татарии обнаружили тела двух мужчин. Экстренные службы прибыли на место происшествия днем 7 октября, сообщает «Татар-информ».

Василий Иванов ИА REGNUM Река Кама

Трагедия произошла около деревни Красный Яр. По предварительной информации, трое рыбаков перевернулись на моторной лодке. Одному из них удалось вплавь добраться на заливные луга. До берега его доставили очевидцы. Оставшиеся двое рыбаков утонули.

На телах погибших отсутствовали спасательные жилеты. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии при купании в необорудованных местах в состоянии алкогольного опьянения гибнет более 50% людей.

Читайте также: В Мурманской области нашли тела утонувших рыбаков