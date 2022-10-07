Баткен, Киргизия, , 18:21 — REGNUM Правительство Киргизии предлагает потенциальным инвесторам рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающего завода в Баткенской области. ГОб этом заявил вице-премьер-министр Бакыт Торобаев на встрече с руководителями госпредприятий и компаний с государственной долей.

НПЗ Gazprom-neft.ru

Высокопоставленный чиновник отметил, что для восстановления инфраструктурного потенциала, разрушенного в результате вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном, потребуется активное участие государственных банков и фондов развития.

По его словам, в качестве первоочерёдных мер рассматривается строительство ряда промышленных предприятий, необходимых чтобы в срочном порядке запустить производство, ориентированное на создание рабочих мест для населения, проживающего в условиях приграничья.

«Приоритетными направлениями являются запуск линий по производству цемента, стекла и переработки бентонитовой глины. Политика государства направлена на то, чтобы население не уезжало, а работало дома, в Баткенской области», — подчеркнул заместитель главы правительства.

ИА REGNUM напоминает, что в результате произошедшего в период с 14 по 18 сентября 2022 года вооружённого конфликта между таджикскими военнослужащими и киргизскими пограничниками в Баткенской области Киргизии погибли 62 киргизстанца и ещё 198 получили ранения.

Также были повреждены и разрушены 612 жилых домов, 12 школ, 11 детских садов и другие административные здания. Почти 137 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться в другие районы и области Киргизии.