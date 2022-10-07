Москва, , 18:19 — REGNUM Признание Верховной радой ряда Курильских островов оккупированной Россией территорией Японии — это своеобразная информационная виагра, считает глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Олег Морозов Council.gov.ru

«Это, конечно, пример типичной политической импотенции. Своеобразная информационная виагра: лишились четырёх территорий — так хоть японцам пилюлю подсластим!» — рассуждает Морозов в телеграм-канале.

С правой точки зрения — тоже грустно, указал парламентарий.

«Ибо по всем существующим послевоенным договорам Курилы и Сахалин — часть России. А если [киевский режим] думает иначе, пусть возвращает свои территории Польше, Румынии, Венгрии и нам заодно», — отметил Морозов.

Торговать нашими землями смертельно опасно, предупредил депутат.

«Всякий, кто начинает это делать, потом оказывается в границах меньших, чем было до его участия в дележе России», — напомнил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Верховная рада «заявляет о поддержке позиции Японии относительно ее северных территорий; признает, что указанные территории продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации; призывает международное сообщество продолжать делать все возможное для договорно-правового оформления статуса северных территорий Японии».

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