Подгорица, 7 октября, 2022, 18:17 — ИА Регнум. На заседании 7 октября правительство Черногории уволило исполняющего обязанности директора Агентства национальной безопасности (АНБ) Саву Кентера.

Черногория

Это решение было принято по предложению премьер-министра Черногории Дритана Абазовича, сообщает RTCG.

Абазович заявил ранее на форуме по безопасности 2BS в Будве, что у него есть определенные возражения против работы Агентства национальной безопасности, когда речь идет о последнем случае контрабанды сигарет.

Он объявил, что все еще ждет определенной информации, после которой некоторые люди из АНБ не смогут там оставаться.