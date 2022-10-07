Киев, 7 октября, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Находящимися «под российской оккупацией» назвали парламентарии киевского режима Южные Курилы. Постановление на эту тему обнародовано 7 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

Киев, отмечают авторы документа, решил поддержать Японию «в отношении её Северных территорий». Японскими названы острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Депутаты бандеровского режима признают, что «указанные территории продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации».

Так называемый парламент призывает международное сообщество принять «все возможные меры по договорно-правовому оформлению статуса» этих островов, которые, напомним, в реальности являются территорией России.