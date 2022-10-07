Подгорица, , 18:12 — REGNUM Предварительные данные черногорского статистического ведомства Monstat об общем внешнеторговом обмене товарами показывают, что, помимо «традиционного» алюминия, электроэнергия также оказалась значительной долей черногорского экспорта. За первые 8 месяцев этого года от экспорта этих двух товаров было получено 250 миллионов евро.

Черногория

Эти результаты позволяют сделать вывод о том, что крупнейшими черногорскими экспортерами являются государственная компания Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) и компания Uniprom, принадлежащая черногорскому бизнесмену Веселину Пейовичу, который также управляет алюминиевым заводом (KAP).

С другой стороны, больше всего страна импортирует продуктов питания, нефти, автомобилей.

Pobjeda сообщает, что общий объем внешней торговли Черногории за первые восемь месяцев, по предварительным данным Monstat, составил 2,76 миллиарда евро, что на 48,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.