Ижевск, , 18:12 — REGNUM Некоторые учащиеся ижевской школы №88, где произошла стрельба, при которой погибли 17 человек, намерены сменить учебное заведение. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, в ходе общения в некоторыми родителями учащихся выяснилось, что они хотят перевести детей на домашнее обучение.

«Кто-то не хочет идти в эту школу, хочет школу менять. Мы к этому относимся с пониманием, сейчас прорабатываем, что пойдут в какие-то другие школы», — цитирует детского омбудсмена ТАСС.

Львова-Белова отметила, что, если нет никаких медицинских противопоказаний, дети начнут учиться сразу же, как только будут психологически готовы. Она подчеркнула, что важно сопровождать каждого ребенка отдельно, чтобы дети получили медицинскую, психологическую и человеческую помощь в полном объеме, тогда они будут чувствовать, что не одни со своей проблемой.

Как сообщало ИА REGNUM, всего при стрельбе ранения получили 23 человека. 17 человек, включая 11 детей, погибли. Под наблюдением врачей в стационарах в настоящее время пребывают 16 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска, из них 14 человек — дети. Наиболее тяжелые двое пациентов находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Читайте также: Двое пострадавших при стрельбе в школе Ижевска находятся на ИВЛ