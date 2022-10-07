7 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Куликов, , 20:22 — REGNUM Губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров совершил рабочую поездку в учебный центр на полигоне Прудбой Министерства обороны РФ, где встретился и пообщался с мобилизованными волгоградцами.

Палаточный городок Александр Куликов © ИА REGNUM

Учебный центр возвели в сжатые сроки — за 4 дня была полностью подготовлена площадка и палатки.

Палаточный городок учебного центра на полигоне Прудбой Александр Куликов © ИА REGNUM

Палаточный городок учебного центра на полигоне Прудбой Александр Куликов © ИА REGNUM

Палаточный городок учебного центра на полигоне Прудбой Александр Куликов © ИА REGNUM

Палаточный городок учебного центра на полигоне Прудбой Александр Куликов © ИА REGNUM

Палаточный городок возвели всего за 4 дня Александр Куликов © ИА REGNUM

Палаточный городок учебного центра на полигоне Прудбой Александр Куликов © ИА REGNUM

Палаточный городок учебного центра на полигоне Прудбой Александр Куликов © ИА REGNUM

Палаточный городок учебного центра на полигоне Прудбой Александр Куликов © ИА REGNUM

Палаточный городок учебного центра на полигоне Прудбой Александр Куликов © ИА REGNUM

Палаточный городок учебного центра на полигоне Прудбой Александр Куликов © ИА REGNUM

Палаточный городок учебного центра на полигоне Прудбой Александр Куликов © ИА REGNUM

Бочаров ознакомился с условиями проживания, с уровнем оснащения и зонами подготовки бойцов. Губернатор подчеркнул, что ранее были приняты решения по созданию здесь дополнительной инфраструктуры, которая касается организации электроснабжения, обогрева помещений, обеспечения спальными местами, обустройства городка в целом.

Андрей Бочаров во время рабочей поездки на полигон Прудбой Александр Куликов © ИА REGNUM

Осмотр обмундирования и аптечек Александр Куликов © ИА REGNUM Осмотр обмундирования и аптечек Александр Куликов © ИА REGNUM

Осмотр палаточного городка Александр Куликов © ИА REGNUM

В ходе беседы с главой региона бойцы отметили, что по размещению и питанию вопросов нет, однако существует необходимость в дополнительном разъяснении информации о выплатах.

Андрей Бочаров отвечает на вопросы мобилизованных Александр Куликов © ИА REGNUM

«К военным комиссариатам у нас много вопросов, — подтвердил глава субъекта. — И вопросы по выплатам мы в том числе поднимем. Кроме того, мы еще поработаем с нашими работодателями, чтобы они в полном объеме выполнили обязательства по заработной плате».

Бочаров призвал офицерский состав учебного центра проявлять терпение в отношении мобилизованных.

Столовая Александр Куликов © ИА REGNUM

Питание в столовой Александр Куликов © ИА REGNUM

«Вы должны понимать, что это непрофессиональные военные — с этой точки зрения их оценивать нельзя. Надо понимать, что человек жил размеренной жизнью, знал, что завтра, что послезавтра, когда проведет время с семьей, когда поедет на рыбалку. Уважаемые командиры, наберитесь терпения — поставьте себя на их место. Представьте, что вас взяли и в незнакомую среду отправили. Они служили в свое время — десятки лет назад. И сегодня для них это стрессовая история. Люди все разные и ведут себя по-разному. Но они не побежали через границу, а здесь, в Сталинграде, как их деды и прадеды, приняли решение защищать Родину, мирных жителей, чтобы фашисты сюда не пришли. И у них возникает много вопросов — потому что семья осталась там, мама, папа, бабушки, дедушки. Поэтому и задают вопросы: как будут осуществляться выплаты, как будут помогать семье. Надо объяснять, объяснять, объяснять».

«Задача не только сформировать мобилизационный ресурс, а сформировать качественный мобилизационный ресурс, чтобы они выполнили задачи и вернулись живыми и здоровыми, а для этого нужен огромный труд большого коллектива людей и, прежде всего, офицеров, которые с ними с утра до вечера находятся и готовят выполнять боевые задачи», — добавил он.

Полигон Прудбой Александр Куликов © ИА REGNUM

Обучение мобилизованных на полигоне Прудбой Александр Куликов © ИА REGNUM

Ознакомление мобилизованных со стрелковым оружием Александр Куликов © ИА REGNUM

Обучение мобилизованных на полигоне Прудбой Александр Куликов © ИА REGNUM

Обучение мобилизованных на полигоне Прудбой Александр Куликов © ИА REGNUM

Обучение мобилизованных на полигоне Прудбой Александр Куликов © ИА REGNUM

Отработка одиночной огневой подготовки Александр Куликов © ИА REGNUM

Отработка одиночной огневой подготовки Александр Куликов © ИА REGNUM Отработка одиночной огневой подготовки Александр Куликов © ИА REGNUM

Обучение мобилизованных на полигоне Прудбой Александр Куликов © ИА REGNUM

Обучение мобилизованных на полигоне Прудбой Александр Куликов © ИА REGNUM

Отработка одиночной огневой подготовки Александр Куликов © ИА REGNUM

Отработка одиночной огневой подготовки Александр Куликов © ИА REGNUM

Обучение мобилизованных на полигоне Прудбой Александр Куликов © ИА REGNUM

Выдача боеприпасов для выполнения учебных задач на пункте боепитания Александр Куликов © ИА REGNUM

Андрей Бочаров — участник первой чеченской войны 1994–1996 годов. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, 20 июля 1996 года ему было присвоено звание Героя России. Учитывая свой боевой опыт, Бочаров дал несколько полезных советов призывникам.

«Лопатка (сапёрная) — лучший друг солдата. Она всегда должна быть под рукой и наточена. Пригодится для разных дел — и окапываться, и для рукопашной. Условия всякие бывают в жизни».

Отработка действий с использованием средств индивидуальной химической защиты Александр Куликов © ИА REGNUM

Контроль инструктором действий стрельбы обучаемого по низколетящим целям Александр Куликов © ИА REGNUM

Снаряженные магазины готовы для обеспечения стрелковых задач Александр Куликов © ИА REGNUM

Обучение мобилизованных на полигоне Прудбой Александр Куликов © ИА REGNUM

Обучение мобилизованных на полигоне Прудбой Александр Куликов © ИА REGNUM

Отработка нормативов по снаряжению боеприпасов Александр Куликов © ИА REGNUM

Оказание первой медицинской помощи при огнестрельном ранении Александр Куликов © ИА REGNUM

Обкатка бронетехники Александр Куликов © ИА REGNUM

Обкатка бронетехники Александр Куликов © ИА REGNUM Уничтожение бронетехники противотанковой гранатой Александр Куликов © ИА REGNUM

Напомним, что Волгоградская область продолжает оказывать помощь участникам СВО: на днях направлена очередная партия грузов — на сегодняшний день поступившие от военнослужащих запросы выполнены в полном объеме.