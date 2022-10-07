Кострома, , 18:19 — REGNUM 1% от всех многоквартирных домов с центральным отоплением в Костроме остаётся без тепла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель начальника управления ЖКХ городской администрации Сергей Белобородов.

Батарея

«По нашим подсчетам осталось 24 дома, которые вообще не видели тепла с начала отопительного сезона. При этом 5 из них ТГК-2 надеется подключить сегодня», — сказал Белобородов.

В основном это МКД, питаемые от ТЭЦ-2. Больше всего таких домов находится на улице Никитской, 2-й Волжской. Обеспечить все жилища теплом ТГК-2 обещает к 10 ноября. Ранее ресурсоснабжающая организация называла другие даты — 29 сентября, затем 3 октября и 7 ноября.

Всего в Костроме имеется 2094 многоквартирных дома с центральным отоплением. Отопительный сезон в жилом фонде начался 19 сентября, в соцсфере — 15 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костроме третий раз переносят дату подачи тепла во все дома