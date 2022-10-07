Кострома, 7 октября 2022, 18:19 — REGNUM 1% от всех многоквартирных домов с центральным отоплением в Костроме остаётся без тепла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель начальника управления ЖКХ городской администрации Сергей Белобородов.

Батарея
Батарея
«По нашим подсчетам осталось 24 дома, которые вообще не видели тепла с начала отопительного сезона. При этом 5 из них ТГК-2 надеется подключить сегодня», — сказал Белобородов.

В основном это МКД, питаемые от ТЭЦ-2. Больше всего таких домов находится на улице Никитской, 2-й Волжской. Обеспечить все жилища теплом ТГК-2 обещает к 10 ноября. Ранее ресурсоснабжающая организация называла другие даты — 29 сентября, затем 3 октября и 7 ноября.

Всего в Костроме имеется 2094 многоквартирных дома с центральным отоплением. Отопительный сезон в жилом фонде начался 19 сентября, в соцсфере — 15 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костроме третий раз переносят дату подачи тепла во все дома